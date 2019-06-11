علماء يكتشفون مراحل الخوف لدى الطفل وأفضل طريقة للقضاء عليه

برلين(صدى):

كشف خبراء علم النفس بألمانيا ان تعرض الأطفال للخوف أمر طبيعي وفقاً لمرحلته العمرية ويجب إتباع اسلوب معين لبعث الإطمئنان في نفس الطفل وضمان عدم تطوره لمخاطر عدم الثقة بالنفس أو الرُهاب .

وأوضحوا ان الطفل يخاف في البداية من الغرباء والأصوات المرتفعة والأشياء غير المعروفة ، ثم يتطور شعوره ليخاف من الحيوانات والظلام والوجود بمفره .

بينما يخاف الطفل قبل المدرسة من الكائنات الخيالية كالأشباح والعواصف الرعدية ، لتنضج لديه مشاعر الخوف بد ذلك وتنصب على الإختبارات ، المرض او الوفاه او الكوارث .

ويؤكد الباحثون ان الخوف يكون اكثر لدى الأطفال الأذكياء لأنهم أكثر حساسية لإدراك المخاطر المحتملة ، وأن افضل طريقة في جميع المراحل هي الإنخراط في افكار الطفل ومناقشتها بهدوء واحتضانه بدلاً من نفي تلك المخاوف دون تفسير .

وأشار الباحثون إلى ضرورة الإستعانة بمختص حال تفاقم الشعور بالخوف وفشل الآباء في إحتوائه ، لضمان عدم تطوره إلى مضاعفات نفسية .