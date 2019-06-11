” الغذاء والدواء ” تكشف عن نظام تسعير الأدوية بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أبانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نظام ” تسعير الأدوية ” بالمملكة يعتمد على التحكم الكامل بسعر الدواء، وذلك باعتماد سعر عادل وليس وفق نظام التسعير المفتوح.

وعن تصنيف الأدوية، كشفت الهيئة أنه يتم تصنيفها لـ ” قسمين ” عند تسعيرها، القسم الأول يضم ” الأدوية المبتكرة ” المخترعة حديثاً ولا تزال تحت براءة الاختراع.

حيث يتم تسعير هذه الأدوية وفقًا لسعر بلد المنشأ، وسعره في 30 دولة معتمدة، وأهمية الدواء وقيمته العلاجية والاقتصادية مقارنةً بالأدوية المشابهة.

أما القسم الثاني فيشمل ” الأدوية الجنسية ” ، وهي الأدوية المُماثلة للدواء المبتكر والتي تُسجل بعد انتهاء براءة اختراع الدواء المبتكر.

ويتم تسعيرها وفقًا لسعر أول دواء جنيس بخصم 35% من سعر الدواء المبتكر، ويُسعر الدواء الجنيس الثاني بخصم 10% من سعر الجنيس الأول، ثم الثالث بخصم 10% من الثاني، ثم الرابع بخصم 10% من الثالث، ثم يثبت بعدها السعر.