” الجوازات ” : يمكن إلغاء بلاغ الهروب خلال 15 يوما من تاريخه

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن إلغاء بلاغ الهروب خلال ١٥ يومًا من تاريخ الإبلاغ.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل أحد الأشخاص والذي قال: ” ‏السلام عليكم الغاء٦ بلاغ الهروب للسائق الخاص من أين استكمل الإجراءات علما انه لم يكمل ١٥ يومًا من البلاغ فهل هي من الجوازات أم إدارة الوافدين أرجو الإفادة “.

وأوضحت الجوازات: ” ‏‎وعليكم السلام، يمكن إلغاء البلاغ خلال ١٥ يوماً من تاريخ الإبلاغ بمراجعة إدارة الجوازات، نسعد بتواصلك ” .