مع غياب نيمار.. كيف ستتعامل البرازيل في كوبا أمريكا؟

نواف السالم(صدى):

تستعد البرازيل للدخول لـ ” كأس كوبا أمريكا ” لكرة القدم بعد أيام دون نجمها ” نيمار ” ؛ وذلك بسبب تعرضه لمزاعم باغتصاب امراة من ناحية ولإصابة في الكاحل من ناحية أخرى.

وعن تشكيلة البرازيل، فهي تتضمن 14 لاعباً فقط ممن ذهبوا إلى كأس العالم في روسيا منذ عام واحد، بينما استعان ” تيتي ” بمجموعة من الوجوه الواعدة مثل لاعب ” إيفرتون ” ريتشارليسون، ومهاجم ” أياكس أمستردام ” ديفيد نيريس، ولاعب وسط ” برشلونة ” أرتور.

كما تمتلك البرازيل ميزة اللعب على أرضها والوقوع في أسهل مجموعة إلى جانب بوليفيا وبيرو وفنزويلا، بالإضافة إلى أن غياب لاعب باريس سان جيرمان من التشكيلة سيقلل الأجواء الصاخبة المحيطة بالمنتخب.

كما سيعمل زملاء ” نيمار ” على إظهار قدرتهم على الفوز بدونه، وفي الوقت ذاته محاولة إظهار مساندتهم للاعب بإحراز اللقب من أجله.