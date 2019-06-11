بالفيديو.. حقيقة وفاة عزت أبو عوف

القاهرة(صدى):

كشف أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التّمثيليّة في مصر، حقيقة الأنباء المتداولة عن وفاةِ الفنّان المصريّ، عزت أبو عوف، حيث نفى ما تمّ تداوله، وأكّد أنّ هذه شائعةً، لا أساس لها من الصّحّة.

وطالب أشرف زكي الجمهور بالدّعاء للفنّان الكبير، بدلًا من تداول خبر وفاته، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، دون التّأكّد من صحّة الخبر، فيما قالت الفنّانة المصريّة، مها أبو عوف، شقيقة عزت أبو عوف، أنّ عزّت أفاق من الغيبوبة، ودخل في مرحلة الوعي بنسبة 10% منذ دخوله المستشفى، قبل أسبوعين.

وأشارت في مداخلة هاتفيّة ببرنامج “الحكاية”، إلى أنّ الحالة بشكل عام ليست جيّدة، إلا أنّها تتحسّن تدريجيًا، مستنكرًة ما يُثار من إشاعات بشأن طبيعة مرض شقيقها، أو وفاته، لافتة إلى أنّ هذه الإشاعات تتسبّبُ في حُزنهم، مطالبةً الجميع بتحرّي الدّقّة.