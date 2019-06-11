فيديو يوثق اللحظات الأخيرة قبل السقوط المروع لمروحية نيويورك

نيويورك(صدى):

كشف فيديو مصور عبر كاميرا هاتف ذكي عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للسقوط المروع لمروحية نيويورك التي نحطمت مساء امس الإثنين .

وأظهر الفيديو المروحية تترنح تحت الأمطار الغزيرة ، بينما وثق المقطع الثاني سقوط الطائرة التي كان يحاول قائدها الهبوط بها على سطح احد البنايات الشاهقة .

ونشرت السيدة التي كانت تسير مع كليها في سوارع نيويورك الفيديو عبر” إنستجرام ” تحت عنوان : “مروحية مجنونة فوق النهر الشرقي ” .

ولقى قائد الطائرة حتفه فيما ارتطمت الطائرة بالمبني فيما لا يعرف عدد الضحايا الذين كانوا بالطائرة .

من جانبه نفى حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو احتمالية أي عمل إرهابي ، مشيراً إلى ان النيران اندلعت في المروحية خلال هبوطها .