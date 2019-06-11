” جوميز ” يكشف حقيقة رحيله عن الهلال بالانتقالات الصيفية

ماجد محمد(صدى):

كشف مهاجم الهلال بافتيمي جوميز، حقيقة ما تردد من أنباء عن رحيله عن صفوفه الهلال والانضمام لـ ” غالاتا سراي ” التركي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن ذلك، قال ” جوميز ” أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مبينًا أن عقده مستمر مع نادي الهلال حتى عام 2020.

كما أشار إلى أنه لم يتلق أي عرض للرحيل عن صفوف فريق الهلال حتى الآن.