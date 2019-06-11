رئيس نادي مكسيكي يرد على وكيل ” دجانيني ” و يكشف حقيقة انتقال اللاعب إليه

طلال الغامدي(صدى):

نفى رئيس نادي كروز آزول المكسيكي صحة تصريحات وكيل محترف الأهلي دجانيني تافاريس الخاصة بإنتقال اللاعب إلى النادي المكسيكي خلال الميركاتو الصيفي .

ووفقاً لصحيفة ” bolavip ” المكسيكية فقد اكد رئيس النادي ” ريكاردو بيلايز ” عدم صحة تلك التصريحات مؤكداً إلى أن ناديه لم يسعى لضم مهاجم الأهلي .

وكان وكيل اللاعب ” بيدرو كورديرو ” قد روج مؤخراً لرحيل المحترف ” دجانيني ” إلى النادي المكسيكي ما دفع “الأهلي ” إلى إشتراط الحصول على 7 ملايين يورو للتخلي عن خدمات اللاعب الذي قدم 17 هدف في 20 لقاء .