بالصور.. 4 حوادث مرورية بينها حالة دهس في جازان

تركي السالم(صدى):

وقعت ٤ حوادث مرورية بينها حالة دهس شمال محافظة صبيا في منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، وكان من بينها حالة دهس لمقيم من الجنسية الإفريقية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم فرع الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: ” تَلَقّت غرفة العمليات بفرع الهيئة بعد فجر اليوم، عدة بلاغات عن عدة حوادث متفرقة في المنطقة باشرتها الفِرَق الإسعافية ” .

وتابع ” الصرخي” : ” قدمت الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي النقل إلى مستشفيات المنطقة “؛ مضيفًا: ” باشرت الفِرَق 4 حوادث مرورية؛ منها حالة دهس لشخص من الجنسية الإفريقية “.

واستطرد: ” كانت حصيلة هذه الحوادث 4 إصابات تراوحت ما بين المتوسطة إلى البسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج ” .