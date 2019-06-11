اكتشاف خاصية خفية في ” سناب شات ” تنافس أهم مزايا فيسبوك

وكالات(صدى):

كشفت الباحثة التقنية ” جين مانتشون وونج ” المهتمة بمزايا مواقع التواصل الإجتماعي عن خاصية هامة في موقع ” سناب شات ” تضعه في منافسة قوية مع موقع ” فيس بوك ” .

واوضحت ” وونج ” ان سناب شات يتمتع بميزة ” الدعوة إلى المناسبات ” الموجودة بخدمة التراسل المصور والتي تسمح بسحب الشاشة على أي دعوة بالانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بتلك المناسبة .

وقالت ” وونج ” في تغريدة لها : يمكن للأصدقاء سحب الشاشة إلى الأعلى للانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بالمناسبة .

ونشرت مع التغريدة صورتين يبرز في احدهما خيار ” إرفاق الدعوة ” ، والتي ستنافس بقوة الميزة التي يطرحها فيس بوك قبل سنوات.