الهلال يستعد لبيع ” جحفلي ” للاستفادة من مردوده ماديا

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر أن هناك رغبة في بيع مدافع فريق الهلال محمد جحفلي، وذلك للاستفادة من مردوده مادياً قبل نهاية عقده في ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن لدى ” جحفلي ” عدة عروض من أندية الممتاز ومن أبرزها الاتفاق والفتح، حيث دخل اللاعب في الستة أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي قبل 10 أيام.

وقدم ” جحفلي ” للهلال من نادي الفيصلي نهاية عام 2014 ولعب للفريق الأول 4 مواسم ونصف الموسم وحقق شهرة كبيرة؛ وذلك بعد هدفه الشهير في نهائي كأس الملك أمام النصر في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني.