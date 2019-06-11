الهلال يستعد لبيع ” جحفلي ” للاستفادة من مردوده ماديا
ذكرت مصادر أن هناك رغبة في بيع مدافع فريق الهلال محمد جحفلي، وذلك للاستفادة من مردوده مادياً قبل نهاية عقده في ديسمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن لدى ” جحفلي ” عدة عروض من أندية الممتاز ومن أبرزها الاتفاق والفتح، حيث دخل اللاعب في الستة أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي قبل 10 أيام.
وقدم ” جحفلي ” للهلال من نادي الفيصلي نهاية عام 2014 ولعب للفريق الأول 4 مواسم ونصف الموسم وحقق شهرة كبيرة؛ وذلك بعد هدفه الشهير في نهائي كأس الملك أمام النصر في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني.
متصدرلاتكلمني2019[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
ماذا فعلت بهم ياعالمي
المدفعية الاتفاقية 🍏🍎🍏🍎[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 22 دقيقة
عندنا اكسنت ملك للنادي ٢٠١٣ تقبلون بدل راس براس 🍎🍏