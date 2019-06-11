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الهلال يستعد لبيع ” جحفلي ” للاستفادة من مردوده ماديا

الهلال يستعد لبيع ” جحفلي ” للاستفادة من مردوده ماديا
طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر أن هناك رغبة في بيع مدافع فريق الهلال محمد جحفلي، وذلك للاستفادة من مردوده مادياً قبل نهاية عقده في ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن لدى ” جحفلي ” عدة عروض من أندية الممتاز ومن أبرزها الاتفاق والفتح، حيث دخل اللاعب في الستة أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي قبل 10 أيام.

وقدم ” جحفلي ” للهلال من نادي الفيصلي نهاية عام 2014 ولعب للفريق الأول 4 مواسم ونصف الموسم وحقق شهرة كبيرة؛ وذلك بعد هدفه الشهير في نهائي كأس الملك أمام النصر في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 34 دقيقة

ههههههههههههههههههههههه
ماذا فعلت بهم ياعالمي

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