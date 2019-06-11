” إل جي للإلكترونيات ” تفتتح صالة عرض جديدة متخصصة بقطاع الأعمال

رشيدة المطيري(صدى):

افتتحت إل جي للإلكترونيات صالة عرض جديدة في العاصمة الرياض، بتاريخ 30 مايو 2019، وذلك بحضور ممثلي شركة إل جي ومجموعة من العملاء وشركاء إل جي في المملكة. وتقدم هذه الصالة منتجات متخصصة لقطاع الأعمال وحلول وتقنيات مبتكرة في عالم الإلكترونيات.

كما تقدم هذه الصالة الجديدة لقطاع الاعمال، مجموعة واسعة من المنتجات تخدم قطاعات مختلفة، تضم القطاع الحكومي وقطاع التجزئة والشركات وقطاع الضيافة والمواصلات وقطاعي التعليم والترفيه. وتوفر للمستهلك الحلول التقنية من إل جي باختيارات واسعة من الأجهزة المبتكرة، فضلاً عن إمكانية تجربة المنتجات ومشاهدة عروض حول كيفية استخدام منتجات إل جي. كما يقدم ممثلو الشركة الشرح والدعم حول جميع المنتجات المتوفرة.

وقال إيدي جون في كلمة له قبل افتتاح صالة العرض الجديدة:”تقدم إل جي منتجات مبتكرة لتساعد المستهلك في إنهاء أعمال مختلفة، وذلك حسب المنتج من خلال تقنياتها المتطورة والتي تدمج الذكاء والإبداع والتقنية الحديثة. وأضاف:”تسعى إل جي نحو المساهمة الفعالة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة ورفع مستوى الجهود المبذولة من أجل الصعود الاقتصادي وتحقيق صورة أفضل للمجتمع المحلي. وسوف تقدم هذه الصالة الجديدة تجربة تفاعلية للعملاء والزوار ليتعرفوا على ما تقدمه إل جي في عالم الإلكترونيات المتطورة.”

وتضم أبرز المنتجات التي ستتوفر في الصالة الجديدة والمتخصصة بقطاع الاعمال، شاشات إل جي OLED ومنتجات إل جي LED وشاشات تفعالية ومجموعة منفردة من التلفزيونات الذكية، والتي ستقدم تجربة السينما المميزة من خلال طريقة عرض جاذبة ومبتكرة.

وسيتم عرض منتجات وحلول التقنية المتطورة من شاشات OLED الشفافة، إضافة الى مجموعة كاملة من منتجات LED المتخصصة بقطاع الشركات. ويمكن للتقنية الفريدة التي تتميز بها منتجات OLED و LED الخاصة بشاشات إل جي أن تحول أي مساحة إلى بيئة رقمية مبدعة تعمل بكامل طاقتها وتقدم حلول أعمال مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية إحتياجات العملاء.

تفصل سلسلة شاشات LAPE LED من إل جي وحدة الطاقة عن الشاشة، مما يؤدي إلى تشكيل جانبي ورفيع لتثبيت الشاشة بانسيابية أكثر. وتجمع هذه السلسلة الفريدة من شاشات LED بين الجمال والابتكار التقني في منتج واحد. وتتيح وحدة LDM (وحدة العرض LED) الصغيرة والخفيفة الوزن سهولة التركيب – سواء من خلال التثبيت أو التعليق – مع دعامات يصل حجمها الى 1000R. وبفضل درجة “البكسل” المدمجة التي تتراوح من 1.5 إلى 2.5 ملم ودرجة السطوع الذي يصل إلى 1000 شمعة، توفر سلسلة LAPE من إل جي محتوى ومشاهدة رائعة وتوفر جودة عالية في الصورة في أي من الغرف المغلقة والداخلية، بدءًا من مراكز البيع بالتجزئة وحتى قاعات المؤتمرات.

لا شك أن الجيل الجديد من تقنيات اللافتات التي أطلقتها إل جي للإلكترونيات هو أحد أكثر الابتكارات المستقبلية في صناعة شاشات العرض. من خلال تقديم حلول أعمال تجارية للشركاء الحاليين والمستقبليين، سيتمكن العملاء الحاليون أيضاً من تجربة مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات إل جي، ومعرفة كيفية استخدام تقنيات إل جي لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من الحلول المخصصة. وتهدف صالة العرض إلى خلق تجربة سلسة وشخصية من شأنها أن تترك أثراً قوياً على العملاء وتسليط الضوء على تقنية إل جي الرائدة التي أصبحت معيار الصناعة الجديد.