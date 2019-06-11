11821 طالبا وطالبة ينتظمون بالدراسة في الفصل الصيفي بالرياض

الرياض(صدى):

انتظم مطلع هذا الأسبوع ١١٨٢١طالبًا وطالبة للدراسة في الفصل الصيفي في تعليم الرياض للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هـ في ٢٨ مدرسة يقدم لهم الخدمة التعليمية والإدارية والإشرافية وبلغ عدد الكادر التعليمي من ذوي الكفاءة والخبرة ٤٣١ موظفًا و٢٨٧ موظفة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي على لجنة النظام الصيفي توفير بيئة مناسبة لتطبيق الفصل الصيفي وتوعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأهمية استثمار فرصة الدراسة خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح مساعد المدير للشؤون التعليمية (بنين) عبدالله الغنام أن الفصل الصيفي يُتيح الفرصة للطلاب الراغبين في تحسين تعليمهم كما أنه فرصة لتخفيف العبء الدراسي عن بعض الطلاب المتعثرين وهو استثمار أمثل لوقت الإجازة الصيفية بما يفيد الطلاب.

وذكرت مساعد المدير للشؤون التعليمية بالإدارة ريم بنت محمد الراشد أن تعليم الرياض اتخذ جميع الإجراءات التنظيمية والاستعدادات والتهيئة للفصل الصيفي منذ مطلع شهر شعبان ١٤٤٠ ه، بعد صدور تعميم نائب الوزير الذي حوى تنظيم افتتاح الفصل الصيفي، كما وضعت الإدارة المعايير والاشتراطات الدقيقة لترشيح المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية والإشرافية بعد عقد عدة اجتماعات وتدريبات لتحقق الاستفادة القصوى للطالبات من الدراسة الصيفية.

من جانبها بينت عضو لجنة الفصل الصيفي بتعليم الرياض رقية المحمود أن مدة الفصل الصيفي ثمانية أسابيع بدأ من ٦ شوال فيما ستكون الاختبارات النهائية للفصل الصيفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ ذوالقعدة ولمدة أربعة أيام فقط كما أن مدة كل حصة دراسية صيفية ٩٠ دقيقة في اليوم الدراسي وسيسمح للطلاب الملتحقين بتسجيل مادة دراسية كحد أقل إلى تسجيل ثلاث مواد دراسية خلال الفصل الصيفي.

وأفاد عضو لجنة الفصل الصيفي بتعليم الرياض عبدالرحمن الصفيان أن انطلاقة الدراسة مطلع هذا الأسبوع شهدت متابعة مباشِرة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية (رئيس لجنة الفصل الصيفي) عبدالله بن سعد الغنام والذي اطمأن على جاهزية واستعداد المدارس للبدء في أعمال الفصل الدراسي الصيفي وزار مشرفو المواد الدراسية وأعضاء لجنة الفصل الصيفي جميع المدارس الثانوية للتأكد من انتظام الدراسة ومعالجة بعض الملاحظات التي رصدت أثناء الزيارة.

وأشار الصفيان إلى أن نظام الفصل الصيفي يهدف إلى معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج والتسريع للطلاب وحث الطلاب على الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المتاحة لهم بأفضل طريقة.

الجدير ذكره أن تعليم الرياض اعتمدت ١٥ مدرسة للبنين و١٣ مدرسة للبنات لتطبيق الفصل الصيفي موزعة وَفْق المخطط المعتمد بحيث تخدم جميع أحياء مدينة الرياض وجاءت أسماء المدارس للبنين كالتالي: ثانوية الملك عبدالله و ثانوية البيروني بمكتب الشرق، ثانوية الأمير بندر بن عبدالعزيز وثانوية بدر بمكتب السويدي، ثانوية الزهراوي بمكتب الجنوب، ثانوية مجمّع الملك سعود بمكتب الدرعية، ثانوية عبدالله بن جعفر بمكتب قرطبة، ثانوية الأمير فيصل بن فهد بمكتب الشمال، ثانوية الجوهري وثانوية الشوكاني بمكتب الغرب، ثانوية السليمانية وجعفر بن محمد بمكتب الرائد، ثانوية الملك فهد بمكتب الروضة، ثانوية الإمام الألوسي بمكتب العزيزية، ثانوية صقلية بمكتب الوسط .

وللبنات ثانوية ٧٤ وثانوية ١١٣ بمكتب الجنوب، والثانوية الأولى بمكتب الغرب، وثانوية ١٠٥ وثانوية ١٥٣ بمكتب الشفا، والثانوية ٩٠ وثانوية ١٤٠ بمكتب الروابي، وثانوية حليمة السعديَّة وثانوية جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بمكتب الشمال، و ثانوية ١٤٤ بمكتب البديعة، والثانوية الرابعة بمكتب الوسط، و ثانوية ٧٥ و ثانوية ١٥٦ بمكتب النهضة.