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بالفيديو.. المملكة تتسلم قنبلة جوية عالية الدقة من أمريكا

بالفيديو.. المملكة تتسلم قنبلة جوية عالية الدقة من أمريكا
الرياض(صدى):

أفاد تقرير لـ ” نيويورك تايمز ” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زود المملكة بأسلحة متطورة، وأهم هذه الأسلحة هي ” قنابل جوية عالية الدقة ” .

وعن القنابل الجوية، فهي قنبلة ” paveway ” والتي دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1976، وجرى تطويرها أكثر من مرة وتستخدم عن طريق قوات المارينز والثوات الجوية والبحرية الأمريكية .

أما فيما يتعلق بمواصفاتها، فقد ذكر تقرير لقناة ” العربية ” أنها تزن 227 كيلو جرام وطولها 3.5 متراً قطرها 273 ملم ، كما أن لها دقة تصويب عالية.

حيث تتمكن هذه القنبلة من إصابة الأهداف بعد تحديدها بالليزر من مسافات بعيدة، كما أن الرأس الحربي للقنبلة له قدرة اختراق عالية.


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