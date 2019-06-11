للنساء.. الإضاءة خلال النوم تزيد وزنك

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أجراها أحد أطباء المعاهد الوطنية للصحة في ولاية كارولينا الشمالية، بأمريكا، الدكتور ديل ساندلر، أن مصابيح الإنارة وأجهزة التلفاز والهواتف المحمولة ومصابيح الشوارع وضوء السيارات، تزيد من الوزن لدى النساء.

وأوضح ساندلر: ” تدعم الأدلة من الدراسات التي أجريت على حيوانات، أن التعرض للضوء في الليل قد يكون له تأثيرات مباشرة على إشارات الميلاتونين الأمر الذي يؤدي إلى كبتها، واضطراب النوم، وزعزعة إيقاعات الساعة البيولوجية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ” .

وتابع: ” ثبت أن التعرض لمصادر الضوء في الليل يحدث خللا في جينات الساعة اليومية، ويغير بدوره سلوكيات التغذية ويؤدي إلى زيادة الوزن كما توصلت إليه التجارب في المختبرات على القوارض “.