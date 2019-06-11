بعد رفض الطعن على عقوبة الفيفا.. ” تشيلسي يستعين بـ ” مورينيو “

نواف السالم(صدى):

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على موعد لولاية ثالثة لنادي تشيلسي بعد الرحيل المرتقب للإيطالي ماوريسبو ساري .

وكشفت صحيفة ” صن ” البريطانية ان هناك سعي جاد من قبل إدارة النادي لضم المدرب الذي نجح خلال الولايتين السابقتين في قيادة البلوز لـ 3 ألقاب بالدوري الإنجليزي فضلاً عن انجازت أخري .

وينتظر مورينيو مهمة صعبة هذه المرة إذ يعاني تشيلسي من قرار الفيفا الخاص بمنع ضم لاعبين جدد بعد رفض محكمة التحكيم الرياضية ” كاس ” الطعن على العقوبة ، بالإضافة إلى رحيل النجم ” هازارد ” إلى ريال مدريد الأسباني .

وتأمل إدارة تشيلسي في تخطي هذه العقبات مع ” مورينيو ” الذي لم يحسم بعد قرار الإنتقال إلى نادي نيوكاسل يونايتد