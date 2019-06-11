الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف

وكالات(صدى):

تماسك الدولار فوق أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم الثلاثاء في الوقت الذي زادت فيه الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، على الرغم من أن المستثمرين قلقين من البيع بقوة قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد هذا الشهر.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالا نسبته نحو 20 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، لكنها تضع في الاعتبار احتمالا نسبته مئة بالمئة لخفض الفائدة في يوليو تموز. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم.

ومقابل سلة من العملات الأخرى، استقر الدولار عند 96.80، قرب المستوى المنخفض المسجل في أواخر مارس آذار البالغ 96.46.

وتراجع الدولار واحدا بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.