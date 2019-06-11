” موسم جدة التاريخية ” يحتفي بتاريخ المدينة الفريد وعراقة ثقافتها 

محمد السعران(صدى):

انطلقت السبت 8 يونيو فعاليات مهرجان ” موسم جدّة التاريخية ” ، الذي تقيمه الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، بالشراكة مع عدد من أهمّ مؤسسات القطاع العام، ويستمر المهرجان في عامه الأول والذي يقام في حي البلد بجدة لمدة ستة أسابيع حتى 18 يوليو 2019، وهو ينسجم مع الأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إحداث التحوّل في قطاع السياحة والفندقة في البلاد.

ويمثّل موسم جدة التاريخية احتفاءً شعبياً واسعاً بالمركز التاريخي للمدينة وتراثه العريق، وترسم الفنون والتقنيات الحديثة ملامح هذا الاحتفاء وتجسّده رحلة بصرية فريدة تثري تجربة الزوار وتغمر حواسهم بالتاريخ الغني لمنطقة جدة التاريخية ونبض عقود من التراث والثقافة، وذلك بخمسة عروض رئيسة تشمل الفن والثقافة والطعام والترفيه والتسوق.

وتحتفي الدورة الأولى من موسم جدة التاريخية بالثقافة والتراث الفريدين اللذين تتفرّد بهما عروس البحر الأحمر، وتقام في حي البلد، أحد أكثر الأحياء التي تعكس روح المدينة ونبضها، وأحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، والذي ظلّ بمثابة أهمّ بوابات العبور إلى المملكة من الناحية التاريخية، لا سيما في مواسم الحج والعمرة. ولن يقتصر موسم جدة التاريخية على عروض المجسمات والأعمال الفنية والمنحوتات والصور الفوتوغرافية، التي تجسّد جميعها أهمّ التطوّرات في نموّ مدينة جدّة وتطورها على مرّ الزمن، إذ يجمع الموسم أيضاً بعضاً من أفضل أصحاب المواهب من جميع أنحاء البلاد وخارجها لإقامة فعاليات وأنشطة فريدة من نوعها تحت مظلة الموسم. وبهذا يُصبح “موسم جدة التاريخية” أحد الأحداث البارزة على الأجندة الاجتماعية للمدينة.

وتشمل بعض الأنشطة الرئيسة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في جدة التاريخية فعاليات 21‘39 التي تتراوح بين المعارض الفنية وعروض الشوارع والأعمال والمجسمات الفنية، وفعالية “كروس ووك” المتمثلة بمداخلات للفنان الشهير كروس دييز الذي سيقوم بإعادة ابتكار الأزقة والممرات في منطقة البلد باستخدام عناصر فنية، بحيث يمكن لأفراد الجمهور الانضمام إليه لاستكمال هذه الأعمال الفنية. وتشمل فعاليات 21‘39 كذلك عرض “مامافوتوجراما”، حيث تُقام عروض ضوئية على أحد الهياكل العائمة، هذا بالإضافة إلى مزاد فني تقيمه دار “كريستيز” للمزادات، التي تشتهر في أنحاء العالم بإقامة أكبر المزادات على أشهر الأعمال الفنية وأكثرها تفرداً ونفائس المقتنيات الشخصية الثمينة، وهي تحظى بسمعة عريقة في الخدمة الحصرية والخبرة العميقة والعلاقات الواسعة.

ويقدّم موسم جدة التاريخية وعداً لزواره بالاستمتاع بالمفاجآت في كل ركن من أركانه، حيث تشمل أشهى الأكلات المختلفه و المتنوعه من المطاعم المحلية و العالمية . ويمكن للمرء حضور بعض الأعمال الترفيهية المثيرة التي تشهدها فعالية ” الرقص على المباني”، بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين ذوي الشهرة. وقد وضع القائمون على موسم جدة التاريخية مجموعة مثيرة من أنشطة الترفيه العائلي بالشراكة مع “فن جميل” و”زاوية 97″، اللذين سيقيمان معارض وورش تستمر طيلة الموسم.

يمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى عن موسم جدة التاريخية على الموقعهنا.

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