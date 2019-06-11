تحذيرات من ضغط الهواء الغير صحيح بإطارات السيارة ونصائح للوقاية منها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج اجزاء السيارة وخاصة ًالإطارات اهتمام خاص بدءً من الحفاظ على مستوى ضغط الهواء لتفادي المشاكل المترتبة عليه .

واكدت مؤسسة ديكرا للفحص الفني على ضرورة التأكد من مستوى ضغط الهواء الصحيح داخل الإطارات منعاً لتآكلها او تغيير آداء السيارة أثناء الإنحراف او تغيير مسارها في حارة السير بما يضمن الراحة والسلامة .

كما حذرت من ضغط الهواء غير المناسب الذي يهدد الإطارات بالإنفجار خاصة ً إذا لازمه حموله زائدة فضلاً عن التآكل الشديد لمنطقة الكتف .

وبشكل عام يجب فحص الإطارات كل اسبوعين وقبل رحلات السفر مع الإلتزام بمستوى الضغط المعروف علىالجانب الداخلي لخزان الوقود او على ملصق العمود “بي ” .