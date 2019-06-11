بالصور.. ميشلان وجنرال موتورز يكشفان عن إطارات خالية من الهواء

باريس(صدى):

أزاحت شركتا ” ميشلان وجنرال موتورز ” الستار عن جيلٍ جديد من تقنية الإطارات الخالية من الهواء المخصصة لسيارات الركّاب، والتي تحمل اسم ” Uptis ” اختصاراً لـ Unique Puncture-proof Tire System ، أي نظام الإطار الفريد المضاد للانثقاب.

وعن هذه الإطارات، ستكون الاطارات الجديدة غير معرضة للانثقاب او تسرب الهواء حيث لايوجد هواء أصلاً، كما أن تركيبته المبتكرة تحد من المخاطر المترتبة عن تسرب الهواء من الإطارات التقليدية أو انفجارها.

وفيما يتعلق بمميزات إطارات ” Uptis ” ، فإنها في تعزيز كفاءة أساطيل السيارات من خلال تخفيض وقت التعطّل الناتج عن تسرب الهواء من الإطارات، بالإضافة إلى متطلبات الصيانة التي تكاد تكون شبه معدومة.

كما تم إعادة تصميم إطار Uptis ليتناسب مع سيارات الركّاب المستخدمة في عصرنا الحالي، لكنه في نفس الوقت مصمم لينسجم مع معايير وسائل التنقّل المستقبلية.

ومن جانبه، قال فلوران مينيجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميشلان: ” يثبت إطار Uptis أن رؤية ميشلان لمستقبل التنقّل المستدام هي حلمٌ يمكن تحقيقه بلا شك، وأصبح بات بإمكاننا الاستفادة من تقنيات المستقبل في وقتنا الحاضر ” .