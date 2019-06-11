إنزال عقوبة القتل عن مروج للمخدرات بسبب كبر سنه

نايف السالم(صدى):

أصدر محكمة جدة الجزائية قرار بالنزول عن عقوبة القتل لـ ” مروج مسن ” ، حيث اكتفت بحبسه 7 سنوات وتغريمه 100 ألف ومنعه من السفر سبع سنوات مماثلة لمدة سجنه.

وعن ذلك، كشفت مصادر أن العام طالب بإيقاع عقوبة القتل بحق المتهم لوجود سوابق عليه، إلا أن المحكمة بررت نزولها عن عقوبة قتل المتهم لكبر سنه.

حيث تجاوز ” المسن ” الستين من عمره، بالإضافة لقلة الكمية المروجة البالغة أربع حبات من حبوب الأمفيتامين المؤثرة عقليًا، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

و فيما يتعلق بالحكم الصادر بحقه، فقد تتضمن مصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة، وإيداع قيمته في حساب مكافحة المخدرات لدى مؤسسة النقد وإلغاء شريحة الجوال المستخدمة في الجريمة.

وكان قد تم ضبط ” المسن ” للمرة الثانية وفق كمين من مكافحة المخدرات وأدين بترويج حبوب مخدرة، وأقر أمام المحكمة بما نسب إليه.