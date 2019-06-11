بالصور.. انطلاق فريق سندكم التطوعي بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

بتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وبمتابعة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط انطلق فريق سندكم التطوعي التابع لإمارة منطقة عسير يوم الإثنين الماضي ،بحضور مدير شرطة خميس مشيط العميد حمد بن مانع آل منجم ،والذي يحتوي على ٣٧ متطوع ومتطوعه مبدئيا ،حيث تم توزيع المهام وترتيبها ،وتوزيع المركبات الخاصة بالفريق ومباشرتهم أعمالهم التطوعية في كافةأرجاءالمحافظة ،الجدير بالذكر أنه تم إنجاز عدد من المهام في اليوم الأول مثل ،إرشاد ١١١ زائر وزائرة للمحافظة ،والبحث عن ٩ مفقودين والعثور عليهم ،ومباشرة أربع حالات إسعافية ،والعثور على عدة مفقودات شخصية،ومساعدة عدة أشخاص تعطلت مركباتهم،

ومن جانبه عبر المتطوعين عن سعادتهم بهذا العمل ،حيث قدموا شكرهم لسمو أمير منطقة عسير على دعمه المستمر ووقوفه الميداني ومتابعته لسير العمل .