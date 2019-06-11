أخطاء تتسبب في انتشار العدوى والبكتريا خلال تنظيف المنزل

أميرة خالد(صدى):

تحرص النساء على تنظيف منازلهن من أجل القضاء على الميكروبات والحفاظ عليه نظيفًا لامعًا، إلا أن بعضهم يرتكبون أخطاءً قد تؤدي لانتشار العدوى بالمنزل؛ لذا وفي هذ السياق سنتعرف على أبرز هذه الأخطاء.

– إغفال تنظيف الغسالة

حيث يسبب ذلك انتشار البكتيريا والجراثيم الموجودة على الملابس، ويفضل تنظيف إسطوانة الغسالة باستمرار والحرص على تجفيفها.

– تنظيف ستارة الحمام

غسل الستائر في الغسالة مرة واحدة في الشهر الطريقة الأخرى هي نقعها في محلول ملح أو حامض الستريك، ويمكنك غسل الستارة بصودا الخبز ثم رش الخل في الأعلى.

– تنظيف حامل فرشاة الأسنان

قومي بتنظيف حامل فرشاة الأسنان بانتظام، وذلك عن طري إبقائها في غسول الفم لمدة 30 ثانية أو في الماء المغلي لمدة دقيقتين.

– تنظيف البالوعة

يجب الحرص على تنظيف البالوعة وذلك بوضع ” ملعقة كبيرة من صودا الخبز بها وأسكبى القليل من الخل فوقه ” واتركه طوال الليل فى الصباح ثم أسكبى الماء الساخن فقط.