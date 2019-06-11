الأكلات المصنعة والسريعة تصيب الطفل بالحساسية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة، ضمن أعمال المؤتمر السنوي لجمعية أطباء الأطفال الأوروبية، أن الأكلات المصنّعة والسريعة والأكلات المطبوخة في الميكروويف تزيد احتمالات إصابة الطفل بالحساسية.

وأوضحت الدراسة، أن ذلك بسبب ارتفاع مستوى السكر والإضافات الكيميائية في الأكلات الجاهزة والحلوى ورقائق البطاطس المصنّعة؛ لافتة إلى أن المستويات العالية من المواد الكيميائية في الأطعمة المصنّعة أو المطبوخة داخل أفران الميكروويف من عوامل إصابة الأطفال بالحساسية.

وفي السياق نفسه، أشارت أيضًا إلى أن أكل الحلوى واللحوم المصنّعة والأطعمة السريعة الغنية بالإضافات والمنكّهات يزيد احتمال إصابة الطفل بالحساسية الغذائية والتنفسية.