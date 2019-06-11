شاب يقتل جاره لتعرض خطيبته للسعة نحلة

دمشق(صدى):

تعرضت خطيبة شاب سوري للسعة نحلة من خلية أحد جيرانه؛ مما أدى إلى وقوع خلاف انتهى بقتل الشاب لجاره.

وأطلق الشاب النار على جاره ووالده؛ مما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثاني، وذلك بسبب خلاف حصل فيما بينهم على إزالة خلية نحل من أرض المصاب الذي ادعى أن سبب قيامه بذلك هو بتحريض من خطيبته ووالدها.

ونجحت الشرطة في القبض عليه وضبطت بحوزته مسدس حربي غير مرخص، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على إطلاق النار على المغدور وإصابة والده لإقدامهما على ضربه أمام منزلهم.