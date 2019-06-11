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  • نشر : منذ 9 دقائق
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  • حوادث

فور تداول فيديو السرقة.. شرطة بيشة تطيح بـ ” لص السيارات “

فور تداول فيديو السرقة.. شرطة بيشة تطيح بـ ” لص السيارات “
أبها(صدى):

تمكنت شرطة محافظة بيشة من الإطاحة بـ ” لص السيارات ” الذي ظهر في مقطع متداول أثناء سرقته مركبة ” صالون ” من امام احدى الورش بالمنطقة الصناعية .

وكانت دوريات البحث الجنائي والتحريات قذ كثفت جهودها فور تلقي البلاغ ليتم الكشف عن اللص ” في العقد الثاني من عمره ” أثناء قيادته للمركبة في احد المواقع شمال المحافظة ، وتم القبض عليه لإتخاذ الإجراءات النظامية .

الجدير بالذكر ان فيديو السرقة تم تدوله على نطاق واسع بالمحافظة والذي أظهر اللص وهو يسير نحو المركبة حتى قادها بسرعة وفرً هارباً .


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