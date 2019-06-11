بدون كريمات.. فقط تناولي 6 أطعمة لتفتيح لون بشرتك

أميرة خالد(صدى):

تلجأ المرأة إلى استخدام الكثير من المستحضرات لتفتيح لون بشرتها واحياناً كثيرة بلا طائل ، بينما يمكن أن تصل لهدفها فقط من خلال التركيز على أطعمة معينة .

ووفقاً لموقع onlymyhealth فإن هذه الأطعمة كالتالي :

1- الطماطم : من خلال تناولها مباشرة ً او استخدامها كماسك للبشرة إذ تحتوي على فيتامينات عالية لتفتيح البشرة والتخلص من البثور .

2- الشيكولاته : تحارب الشيخوخة والإكتئاب وتساعد على تفتيح البشرة نظراً لإحتوائها على مضادات اكسدة الكيوي .

3- الكيوي : من اهم الفواكه للبشرة كونه يحتوي على فيتامين سي ومضادات اكسدة هامة لجمال البشرة .

4- فول الصويا : يقاوم التجاعيد ويفتح لون البشرة .

5- المانجو : تحافظ على نضارة البشرة وتعمل على تفتيحها فضلاً عن مقاومة التجاعيد ايضاً .

6- دقيق الشوفان : من خلال خلطه مع العسل الأبيض سيعطي نتيجه افضل ويمكن استخدامه كماسك للبشرة .