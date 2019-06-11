بالفيديو.. مزارع يتفاجأ بخروج الأفاعي داخل مزرعته بالدلم بسبب الحرارة
وثق مزارع مقطع فيديو، من داخل مزرعته بالدلم، محذرًا من خروج الزواحف والأفاعي والحيات؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده بعض مناطق المملكة.
وظهر المزارع ممسكًا بأفعى ضخمة، طولها يوازي طوله بعدما تمكن من اصطيادها.
وأوضح أنه تمكن من قتل الأفعى، مؤكدًا على أصحاب المزارع بضرورة أخذ الحيطة والحذر.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، اليوم الثلاثاء.
القرشي[ عدد التعليقات: 2600 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب يا اخوي تدور على البراد إيش تبغاها تنشوي يعني ؟
درجات الحرارة عندنا على كيف كيفك وشركة الكهرباء تقول لنا أقتصدوا أي إقتصاد وأي خرابيط
مكيف الغرفة لو ينطفي 10 دقائق فقط والله كل إللي في البيت يتصببون عرق كأنهم توهم متروشين
الله يرحمنا برحمته آمين .