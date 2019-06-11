بالفيديو.. مزارع يتفاجأ بخروج الأفاعي داخل مزرعته بالدلم بسبب الحرارة

نايف السالم(صدى):

وثق مزارع مقطع فيديو، من داخل مزرعته بالدلم، محذرًا من خروج الزواحف والأفاعي والحيات؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده بعض مناطق المملكة.

وظهر المزارع ممسكًا بأفعى ضخمة، طولها يوازي طوله بعدما تمكن من اصطيادها.

وأوضح أنه تمكن من قتل الأفعى، مؤكدًا على أصحاب المزارع بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، اليوم الثلاثاء.