بالفيديو.. فئران تتنقل على الوجبات في أحد مطاعم المدينة.. ومطالب بسرعة إغلاقه

المدينة المنورة(صدى):

كشف مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع عن إهمال جسيم في احد مطاعم الأكلات الشعبية بحي العنابس بالمدينة المنورة .

وأظهر مقطع الفيديو عدد من الفئران تتجول بين الأواني قبل تقديم الوجبات للزبائن بينما لم تظهر أي من العمالة في الفيديو .

وطالب الرواد أمانة المدينة المنورة والجهات المختصة بالتحري عن المطعم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، بينما قال آخرون أن المطغم تم إغلاقه بالفعل وان الفيديو تم تصويره قبل عيد الفطر .