بالفيديو.. فئران تتنقل على الوجبات في أحد مطاعم المدينة.. ومطالب بسرعة إغلاقه
كشف مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع عن إهمال جسيم في احد مطاعم الأكلات الشعبية بحي العنابس بالمدينة المنورة .
وأظهر مقطع الفيديو عدد من الفئران تتجول بين الأواني قبل تقديم الوجبات للزبائن بينما لم تظهر أي من العمالة في الفيديو .
وطالب الرواد أمانة المدينة المنورة والجهات المختصة بالتحري عن المطعم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، بينما قال آخرون أن المطغم تم إغلاقه بالفعل وان الفيديو تم تصويره قبل عيد الفطر .
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