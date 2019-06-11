شاب يطعن والدته بآلة حادة ويسقط باكيا بجانبها!

القاهرة(صدى):

شهد أحد الأحياء بمصر واقعة مؤسفة، حيث طعن شاب والدته الستينية بآلة حادة لتسقط غارقة في دمائها.

وجلس الشاب 22 عاما، عقب ارتكابه الواقعة بجانب والدته، وظل يبكي غير مصدق ما فعله.

وتم نقل الأم المصابة بنزيف حاد على أثر طعنة نافذة بالجسم، إلى المستشفي، فيما انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبالتحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل السيدة المصابة، عاطل، ويعانى من مرض نفسي.

وتم إلقاء القبض على المتهم وجارٍ عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق معه فى الواقعة.