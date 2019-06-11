شهد شاهد من أهلها.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يهاجم تميم لبيع الخمور

طلال الضوي(صدى):

استنكر الشيخ خليفة بن حسن بن عبدالرحمن العبد الرحمن آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، سماح سلطات الحمدين بوجود الخمور والحانات.

وقال خليفة بن حسن: ” من واجبي كمسلم غيور على دينه وعلى ثوابته أولا، وواجبي كمواطن محب لهذه البلد الطيبة ثانيا، أن أطالب بإغلاق الحانات المتواجدة في الفنادق وحظر الخمرة في هذا البلد، هذا البلد الذي منّ الله عليه بنعمته وفضله وأغدق عليه من خيره “.

وتابع: ” أحد الأصدقاء أخبرني أنه ذهب لتناول الغداء في أحد المطاعم المتواجدة في أحد الفنادق المشهورة بالدوحة برفقة عائلته، فبينما هو يتناول الغداء مع عائلته وجد شبابا جالسين على المنضدة المخصصة للشراب في المطعم ويبدو انهم في حالة السكر وفقدان الوعي التام وأمامهم المشروب “.

وأضاف: ” وهو حينما وصفهم لي كان يتألم لحالتهم، ولم يصفهم لي وهو شامت “، مؤكدًا أنه لم يكتب عنهم إلا بقصد ” الاستنكار والغيرة على الدين والمسلمين في هذا البلد ” .

وتساءل: ” إلى أين تجد تلك المحرمات قوانين تقننها وتنظم أماكن عملها وضرائب تفرض عليها في هذا البلد من أجل الأجانب ويقع فيها بعض شباب البلد؟ ” .