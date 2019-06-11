بالصورة.. مطعم للشيف ” نصرت ” في جدة.. وقائمة الأسعار تثير الجدل

نايف السالم(صدى):

شهدت جدة افتتاح فرع لسلسلة مطاعم الشيف التركي ” نصرت ” المشهور بـ ” حبيب الملح ” .

وأثارت قائمة أسعار المطعم جدلا واسعا، حيث تم تداول صورة للقائمة بشكل كبير على مواقع التواصل.

وتجاوزت أسعار بعض الأطباق مبلغ الألف ريال، حيث بلغ سعر طبق ستيك نصرت الذهبي 1250 ريالاً، كما بلغ سعر أحد الأطباق 1560 ريالاً، فيما تراوحت أسعار السلطات والمقبلات ما بين 65 إلى 125 ريالاً للصنف الواحد.