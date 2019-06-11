بالصورة.. مطعم للشيف ” نصرت ” في جدة.. وقائمة الأسعار تثير الجدل
شهدت جدة افتتاح فرع لسلسلة مطاعم الشيف التركي ” نصرت ” المشهور بـ ” حبيب الملح ” .
وأثارت قائمة أسعار المطعم جدلا واسعا، حيث تم تداول صورة للقائمة بشكل كبير على مواقع التواصل.
وتجاوزت أسعار بعض الأطباق مبلغ الألف ريال، حيث بلغ سعر طبق ستيك نصرت الذهبي 1250 ريالاً، كما بلغ سعر أحد الأطباق 1560 ريالاً، فيما تراوحت أسعار السلطات والمقبلات ما بين 65 إلى 125 ريالاً للصنف الواحد.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 24 دقيقة
عني ماكلت وش هالاسعار
اخذلي احسن ذبيحه ماتوصل هالسعر
نصرت قال وده يتكسب عندنا بعد ماطاحت عملتهم هناك
القرشي[ عدد التعليقات: 2599 ] نشر منذ 21 دقيقة
أين وزارة التجارة عن هذه الأسعار ؟
مهما بلغت جودة الطعام فلن تصل قيمته لما هو مذكور في قائمة الطعام !!!
هذه سرقة على مرأى ومسمع الجميع والتجارة خخخخخخخخخخخخخ .
بالنسبة لهذا الشيف لديه مشاكل مالية بعد أن دخل في عدة مشاريع ضخمة ولكنه
لم يوفق فيها وتوالت عليه خسائر فادحة جدآ ومهدد بالسجن وإشهار إفلاسه فربما
أتى لدينا بمساعدة احد المسؤولين المستفيدين منه من أجل جمع أكبر قدر من المال
عل وعسى يستطيع أن ينقذ نفسه على حساب جيب المواطن السعودي … حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 17 دقيقة
يصبر العيد بلا حنا…اللي يكثر من اكل المطاعم محروم..
qlq[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 15 دقيقة
…
سبحان الله
تشبه حساب المواطن
الابهاوي[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 11 دقيقة
حصلوا شعب يأكل وهو ساكت
الذبيحه ٨٠٠ آكل فيه ٢٠ يوم
ابو تميم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
الأسعار يوم شفتها أحسبها حساب السعرات الحرارية للوجبات.