حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ,الباحة قد تمتد إلى الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.