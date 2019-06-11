13 ألف مغربية يتقدمن للخدمة العسكرية

مليكة فؤاد(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس الاثنين، عن تقدم أكثر من 13 ألف شابة مغربية، لأداء الخدمة العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان لها: ” إن 13.614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية، علما بأنها اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج “.

ومن المرتقب أن يستأنف المغرب العمل بالخدمة العسكرية، في الخريف المقبل، بعدما ألغيت منذ 2006.