بعد فراق 75 عاما.. عاشقان يلتقيان من جديد بالصدفة

باريس(صدى):

في قصة تبدو خيالية، اجتمع عاشقان فرنسيان من جديد بعد مرور 75 عامًا على فراقهما.

وكان الرجل محاربًا ويدعى ” ك.ت.روبينز ” وغادر فرنسا ذات صباح من عام 1944م، برفقة سريته، تاركًا وراءه حبيبته، والتي أخبرها بأنه سيعود يوم ما.

ولعل السبب في اجتماعهما بعد مرور تلك السنوات، هو لقاء صحفي أجراه عدد من الصحفيين مع المحارب قبل بضعة أسابيع، لإعداد تقرير حول ذكرياته عن الحرب العالمية الثانية، واصطحابه إلى فرنسا للمشاركة في الاحتفال بيوم الإنزال.

ووجدوا بين صوره، صورة فتاة شابة علموا منه إنها ” جانين غاناي ” التي أحبها عند وجوده في فرنسا، وعبر لهم عن رغبته في زيارة عائلتها لأنها في اعتقاده ستكون قد فارقت الحياة.

وأجرى الطاقم الصحفي اتصالاته، وتمكن من العثور على جانين غاناي ذات الـ92 عامًا في إحدى دور العجزة، ورتب اللقاء بين العاشقين.