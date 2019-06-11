مع ارتفاع درجات الحرارة.. أبرز الأسباب المؤدية لحرائق التماس الكهربائي

عادل الحربي(صدى):

بالتزامن مع توقعات خبراء الطقس بتسجيل عدد من مناطق المملكة خلال هذا الصيف أعلى من 50 درجة حرارة، قام منصور الشبيبي، المختص في التوعية ضد مخاطر الكهرباء، بالتحذير من أسباب تؤدي إلى حرائق التماس الكهربائي.

وأوضح الشبيبي أن زيادة الأحمال، وارتخاء مسامير الأفياش والقواطع، يعدان من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حرائق الالتماس الكهربائي.

وأكد أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تكثر الالتماسات، مشيرًا إلى أن زيادة أحمال التكييف لاستمرار عمل ” الكومبرسر”، واستهلاكه العالي لتبريد المكان من أبرز أسبابها.