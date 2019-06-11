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برواتب تصل إلى 4100 ريال.. المملكة تطلب 1000 ممرضة فلبينية

برواتب تصل إلى 4100 ريال.. المملكة تطلب 1000 ممرضة فلبينية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن طلب المملكة لـ 1000 ممرضة متخصصة.

وأوضحت الإدارة أن المقابلات تبدأ في شهر يوليو المقبل، والرواتب تصل إلى 4100 ريال، مع زيادة 295 ريالاً عن كل سنة إضافية من الخبرة.

وتم اشتراط أن يكنّ المتقدمات حاصلات على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وترخيص من لجنة التنظيم المهني، وألا تقل خبرتهن عن سنة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 24 دقيقة

والله افضل عماله فى التمريض ويهتمون فى المريض وخصوصا الا طفال وبار السن من واقع شغلى معا هم عند الشغل لا تعرفك مره المهم افضل شى فى التمريض هم الفلبينيات والفلبنيين

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