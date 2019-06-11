برواتب تصل إلى 4100 ريال.. المملكة تطلب 1000 ممرضة فلبينية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن طلب المملكة لـ 1000 ممرضة متخصصة.

وأوضحت الإدارة أن المقابلات تبدأ في شهر يوليو المقبل، والرواتب تصل إلى 4100 ريال، مع زيادة 295 ريالاً عن كل سنة إضافية من الخبرة.

وتم اشتراط أن يكنّ المتقدمات حاصلات على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وترخيص من لجنة التنظيم المهني، وألا تقل خبرتهن عن سنة.