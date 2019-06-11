تفاصيل افتتاح فرع لـ ” روس أتوم ” النووية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة ” روس أتوم ” الروسية، افتتاح فرع لها في المملكة، للمشاركة في الإجراءات التنافسية لمشروع بناء محطة نووية.

وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على عزم الجانب الروسي على تطوير تعاون نشط مع المملكة في مشاريع الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، معلنًا افتتاح فرع لشركة ” روس أتوم أوفيرسيز ” بالرياض.

جاء ذلك في بيان للشركة أثناء الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية – السعودية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي.

وصرح نوفاك مسبقًا بأن روسيا تبحث إنشاء أربع وحدات نووية في الرياض لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن العقد لم يوقَّع بعد، لكنهم يتجهون نحو ذلك.

وتبادل الطرفان السعودي والروسي، الاقتراحات لتطوير التعاون الاقتصادي، واقترحت المملكة على روسيا توقيع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات، وتوقيع اتفاقية لتسهيل حصول مواطني البلدين على تأشيرات دخول.