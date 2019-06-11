مشاهير مصر يقصفون جبهة محامي مصري أزعج السوريون: ” مصر بلدكم “

القاهرة(صدى):

أثار محامي مصري ضجة كبيرة في الشارع المصري بعد أن تقدم ببلاغ ضد السوريون في مصر.

وبدأ الأمر بتقدم محامي مصري بمذكرة للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر.

كما طالب المحامي بوضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة.

وفتحت هذه المذكر النار على المحامي الذي لم يتوقع الغضب الذي تمكن من الشعب المصري والمشاهير بسبب تلك المذكرة، وهو ما دفعهم للدفاع عن السوريون على الأراضي المصرية.

وبدأت وصلة غزل بين الشعب المصري والسوري عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث أكد الشعب المصري أن السوريون منذ قدومهم إلى مصر تسببوا في إحداث تطوير كبير في بعض المجالات.

وحرص الفنان محمد هنيدي علي المشاركة في الدفاع عن السوريين قائلا : ” كنا دولة واحدة من قبل، ومهما حصل هنفضل برده دولة واحدة، السوريين منورين مصر ” .

وأضاف الإعلامي شريف عامر: ” السوريين منورين مصر لأن مصر دايما منورة بأهلها ” .

وقال أحمد صلاح السعدني: ” السوريون لهم في مصر مثل المصريين ” .