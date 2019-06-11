بالفيديو.. صائب عريقات: مت لمدة 3 دقائق ثم عدت إلى الحياة

القدس(صدى):

تحدث صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تعرضه لـ “ تجربة الاقتراب من الموت ” ، مؤكدًا اعتقاده في ” حياة بعد الموت ” .

وأوضح صائب عريقات، أنه عاش تجربة الاقتراب من الموت أثناء خضوعه لعملية جراحية لزرع الرئة في خريف العام الماضي، مضيفًا أن الأطباء أبلغوه أن قلبه توقف خلال العملية على نحوٍ غير متوقع وأنه “ مات ” لمدة ثلاث دقائق وعشرين ثانية.

وقال عريقات إنه “ رأى نفسه (وليس جسده) وهو يمشي بسرعة الريح، ولكن ليس في السماء بل في فراغ، فراغ هائل، قد يكون نفقا ولكنه لم ير أبعاد هذا النفق ” .

وتابع أنه “ التقى أشخاصاً قدم لهم المساعدة في الماضي وأنهم أشاروا إليه قبل أن يقفل عائدا ” ، مضيفا ” لم يكن يفكر في أي شخص أو أي شيء من أمور الدنيا الكثيرة وأن تفكيره كان منصباً فقط على وضعه غير المألوف وحالة الخوف الشديد في تلك اللحظات ” .