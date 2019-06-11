زوج يذبح طليقته بطريقة بشعة ويسلم نفسه للشرطة

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة قتل بشعة، حيث أقدم رجل على ذبح زوجته وقام بتسليم نفسه لقسم شرطة البساتين.

وفي التفاصيل، تقدم المتهم إلى قسم شرطة البساتين، ليعترف بذبح طليقته، إثر مشاجرة بينهما بسبب إيصالات أمانة، قائلا”سرقتني وخانتني لما خدت الإيصالات، وعاوزة تحبسني”.

وقال المتهم إنه طلّق المجني عليها قبل فترة، واكتشف بعدها سرقتها إيصالات أمانة موقعه منه على بياض، وأقامت دعاوى قضائية ضده.

وتابع في أقواله: “سرقت 43 إيصال أمانة موقعة بخط إيدي على بياض، وكتبت فيها مبالغ كبيرة ورفعت دعاوى قضائية ضدي، بتنتقم مني عشان طلّقتها، ولما عرفت حاولت أتفاوض معاها فأصرت على موقفها، فطعنتها بسكين في رقبتها”.

يذكر أنه سبق اتهام الضحية في قضية ضرب بينما زوجها مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس في قضايا ضرب وتبديد، كما تبيّن أنّه طليق المجني عليه.