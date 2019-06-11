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خالد النمر : لا تقع في فخ السياحة الطبية

خالد النمر : لا تقع في فخ السياحة الطبية
علي القحطاني(صدى):

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، اليوم الاثنين، من الحسابات التي تدعو للسياحة الطبية.

وقال النمر : كالعادة إنتشرت هذه الأيام حسابات تدعوا للسياحة الطبية في أماكن مختلفه من العالم فلا تقع في فخ تلك الحسابات التي تزعم قدرتها ” الخارقة ” في علاج الأمراض المزمنة مثل سكري/ضغط/قلب/كلى/روماتيزم/ بعض السرطانات.

وفي سياق آخر قال النمر : من كان في شك من موضوع ارتفاع الكلسترول وضرره فليسأل وزارة الصحة ٩٣٧ فهي المرجع الرئيسي لصحتك ولاتتبع رسائل الواتس الشاذة.


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