وزير الداخلية التركي يهاجم معارض داخل صالون حلاقة

أنقرة(صدى):

هاجم وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، معارضًا تركيًا من داخل صالون حلاقة، متهمًا أفراد عائلته بالدعم السري لمرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ونشر سويلو صورة لنفسه وهو يقص شعره في صالون حلاقة تركي، معلقًا: ” لم أقم بقص شعري في اليونان ” ، في إشارة إلى أن عمر كوش المعارض التركي، وعميد الأسرة الحالي، يذهب إلى اليونان لقص شعره.

كما هاجم وزير الداخلية، أسرة كوش لدعمها خصوم الحزب الحاكم، مثل حركة فتح الله غولن الدينية، التي تتهمها الحكومة التركية بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

تأتي هذه التصريحات بعد عودة مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو إلى إسطنبول، بعد سلسلة من المسيرات في الجزء الشمالي من تركيا على متن طائرة هليكوبتر مستأجرة من شركة تابعة للعائلة.

ويُنتظر إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية، في 23 يونيو الجاري.