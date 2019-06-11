علامات تدل على عدم ثقتك في زوجك

أميرة خالد(صدى):

انعدام الثقة بين الزوجين يعد من أبرز أسباب المشاكل الزوجية، فكلما قلت ثقة الزوجة في نفسها أو ف زوجها والعكس صحيح، كلما زادت المشكلات والأزمات بين الطرفين.

وتعد عملية بناء الثقة بين الزوجين عملية معقدة جدًا، إذ تكون ناتجة بناءً عن علاقات سابقة أو تجارب الآخرين، ولكنها ليست أمر مستحيل، لذلك يجب التوصل إلى أساس المشكلة أولًا والبدء في حلها، والذي يتمثل في اكتشاف انعدام الثقة من الأساس.

ويوجد عدة علامات تدل على وجود أزمة ثقة بينك وبين زوجك، كالتالي:

1- تشكّين في زوجك باستمرار

الشك مصاحب للحياة الزوجية، إذ يعطينا الطرف الآخر في كثير من الأحيان أسباب للشك فيه، ولكن في حالة عدم وجود سبب أو مبرر واضح للشك، فالطبع ستواجهين مشكلة كبيرة في حياتك الزوجية.

عملية الشك المستمرة دون مبرر تجعل الطرف الآخر يشعر بالممل والضيق، وبالتالي يبدأ في الابتعاد عن المنزل والتهرب من اللقاء، وكل ما عليك فعله الحديث معه بصراحة وأن هذه المشاعر ليست بسببه وأنكِ تكافحينها.

2- الشعور بانتهاء العلاقة

استمرار الشعور بأن زواجك سينتهي دون سبب، يسبب حالة من الإحباط بينك وبين زوجك وبالفعل يؤدي إلى انهيار الزواج، ولكن في الحقيقة قد تكون هذه أزمة ثقة يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة.

3- الكذب دون سبب

الكذب وعدم الشفافية في العلاقة الزوجية يزيد الأمر سوءً، فإذا وجدتِ نفسك تكذبين على زوجك دون سبب فهذا دليل قوي على وجود أزمة ثقة بينكما تتسبب في هذا الخوف المؤدي للكذب.