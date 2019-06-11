شركة علم توفر وظيفة تقنية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال، بمجال البرمجة بلغة الجافا، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُهندس برمجة لغة الجافا – تكامل المنتج).

وأشترطت درجة البكالوريوس في الهندسة أوالعلوم – وخبرة من سنتين إلى أربع سنوات في تطوير تطبيقات الويب JEE باستخدام تقنيات مثل JSP وServlets وStruts وJSF وSpring MVC وAJAX وJava وOOPS ومفاهيم EJB وJMS وJDBC وJQuery وWeb Services وSpring Framework وHibernate، تطوير قاعدة البيانات ويفضّل MS SQL Server.

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