من تعريضهم للموت للسحل.. جرائم نجوم هوليوود ضد أطفالهم لا تنتهي

واشنطن(صدى):

نراهم على شاشات التلفزيون والسينمات نحسبهم مثاليين ، لا نرى جوانبهم السيئة، لا نصدق أنهم قد يستهترون بأطفالهم، ولكن دائمًا الحقيقة تختلف عن التمثيل.

وقع عدد من نجوم هوليوود في مواقف صعقت محبيهم خلال تعاملهم السيء مع أطفاله، فنذكر منهم واقعة نسيان كيم كارداشيان لطفلها في الفندق في باريس.

وفي موقف آخر لكيم نجد أنها تركت طفلها ليقع في الطريق أكثر من مرة دون أن تهتم للأمر، كذلك بالنسبة لكورتني كارداشيان التي تركت أطفالها على مقدمة سيارة فاخرة، وهو تصرف طائش.

ولا ننسى لقطة ماريا كاري التي عرضت طفلها لموقف صعب آخر حين رفضت أن تحمله وتركت المربية تتعامل مع الموقف بقوة .

وأيضا لا ننسى موقف شارليز ثيرون التي سحبت ابنتها على الأرض في الشارع، ومايكل جاكسون الذي حمل رضيع عبر النافذة أمام عدد هائل من الكاميرات في موقف أرعبهم.

فنجد ببساطة أن حياة هؤلاء المشاهير بها العديد من العيوب ونقاط الضعف، على عكس ما يظهروه أمام العدسات.