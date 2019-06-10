النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون يحتفلان بعيد الفطر المبارك بفعاليات ثقافية وفنية

حسين العلي(صدى):

يحتفل النادي الأدبي الثقافي بجدة والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بالتعاون مع مركز أدهم للفنون ، بعيد الفطر المبارك مساء غد الخميس في مركز سلمى التجاري. بعدة فعاليات ومن ابرزها الفرق الشعبية المتنوعة ومعارض للفنون البصرية بالأضافة للرسم الحر

بمشارك نخبة من الفنانين والفنانات في كافة الاتجاهات الفنيه من تشكيل وخط ونحت وتصوير فوتغرافي كما تتضمن الاحتفالية معرض مصغر للكتاب وسوف يكون الحدث الأهم إقامة أمسية شعرية مشتركة تجمع الفصيح بالعامي يشارك فيها كل من الشعراء عامر الجفالي، وماجد سفران، وعماد الشريف، وخالد على، و يديرها الشاعر علي السعلي .

حيث دعى كل من رئيس النادي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ومدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ محمد آل صبيح ،المثقفين والمثقفات والأدباء والفنانين ،والمهتمين بشكل عام لحضور الاحتفالية

وقال الدكتور عبدالله بن عويقل هذه الفعاليات تقام بالتعاون بين النادي الأدبي وثقافة وفنون جدة لتجسد عمق العمل المشترك للنهوض بالمشهد الثقافي والفني في جدة وتوحيد الجهود لتحقيق اهداف روية المملكة ٢٠٣٠ .

من جانبه قال الأستاذ محمد آل صبيح الاحتفالية المشتركة بين الجمعية والنادي تاتي تتويجا وامتدادا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية التي شهدت فيها مدينة جدة نشاطا ثقافيا وفنيا كبيرا و مغايرا في سياق التكامل في منظومة البناء الثقافي واشار إلى أهمية نشر ثقافة الفرح وترسيخ لغة الامتنان في وطن السعادة .