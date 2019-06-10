أمير تبوك يستقبل وكلاء إمارة المنطقة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، بديوان الإمارة منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومدراء العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وبادلهم سموه التهنئة متمنياً للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، سائلاً سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.