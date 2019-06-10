أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربيه وقائد قاعده الملك فيصل الجويه

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالامارة اليوم، قائد المنطقة الشمالية الغربيه اللواء ركن ظافر بن علي الشهري وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن محسن بن سعيد الزهراني الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك .

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبه سائلاً سموه المولى عز وجل ان يديم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركه على الجميع ، وان يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.