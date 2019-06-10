حساب المواطن: اتبع هذه الخطوات عند ظهور رسالة ” حالة الصرف وجهت “

نايف السالم(صدى):

أوضح حساب المواطن، معنى جملة ” حالة الصرف وجهت ” بالرغم من أنه لم يتم إيداع مبلغ الدعم للدفعة الـ19 في حسابات بعض المسفيدين.

وتفاعل حساب المواطن مع استفسار أحد المواطنين حول معنى جملة ” جالة الصرف وجهت ” ، موضحًا أنه تم إيداع مبالغ الدعم للدفعة الـ19 لشهر يونيو.

وأكد على ضرورة مراجعة البنك في حال ظهور هذه الرسالة والتأكد أنه لم يتم الإيداع، قائلًا ” يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب ” .

وأودع حساب المواطن، مساء أمس السبت، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ19 لشهر يونيو الجاري.